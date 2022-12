Centri per l’impiego, in 6 mesi assegnati 1.200 posti di lavoro

Con quasi 1.200 persone collocate al lavoro in pochi mesi attraverso i Centri per l’impiego, Bergamo è stata la prima provincia italiana a far partire il Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori, ndr) del governo, per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali.