Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Certificazione unica e Iva: al via i nuovi modelli fiscali

DA SAPERE. Le versioni definitive confermano le bozze pubblicate. Novità per i dipendenti e per le prestazioni nei settori trasporto e logistica.

Marco Conti
Marco Conti
Le versioni definitive di Certificazione unica e modello Iva, con relative istruzioni, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Le versioni definitive di Certificazione unica e modello Iva, con relative istruzioni, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Al via la nuova stagione dei modelli fiscali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato sul proprio portale le versioni definitive riguardanti la Certificazione unica (modelli ordinario e sintetico) e il modello di dichiarazione annuale Iva, da utilizzare nel 2026 per il periodo d’imposta 2025. Per scaricare i due documenti (con relative istruzioni), occorre selezionare dalla home page il percorso: «Normativa e prassi» – «provvedimenti».

Le principali novità

Le novità principali riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo (che non concorre alla formazione della base imponibile) fino a 960 euro. Ai lavoratori con redditi compresi tra 20 mila e 40 mila euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Il modello tiene inoltre conto delle agevolazioni riconosciute ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, nonché dell’innalzamento a 5 mila euro del limite agevolabile dei premi di risultato corrisposti sotto forma di utili. Spazio anche all’aumento dell’ammontare delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva per il settore turistico-alberghiero e ricettivo, così come alle novità relative alla riorganizzazione del lavoro sportivo e alle misure di favore previste per i comparti sicurezza e difesa.

La CU 2026 - contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - deve essere consegnata dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, al contribuente entro il prossimo 16 marzo. Nel caso invece del modello della dichiarazione Iva 2026 (da presentare entro il prossimo 30 aprile), vengono recepite le novità normative introdotte nel 2025. In particolare, nei quadri VE e VJ quest’anno le Entrate hanno inserito le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

Nel quadro VX è stato invece eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi e nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo. Info: 800.909696; da cellulare n. 06.96668907.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Servizi finanziari
Politica
politica interna
Lavoro
Paghe, Pensioni
Marco Conti
agenzia delle entrate