Economia / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Claire’s in stato di crisi, due ore di sciopero il 26 settembre. Presidio a Curno

LA MOBILITAZIONE. L’istanza di liquidazione giudiziale coinvolge oltre 300 dipendenti a livello nazionale, 10 nella Bergamasca.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Stato di crisi per «Claire’s», azienda attiva da anni nel settore dei gioielli, della bigiotteria e degli accessori, con due punti vendita in provincia di Bergamo, ad Oriocenter e al Centro commerciale di Curno. La società - spiega la Cgil in un comunicato - ha presentato un’istanza di liquidazione giudiziale che coinvolge oltre 300 dipendenti a livello nazionale, 10 nella Bergamasca. Per questo è stato annunciato uno sciopero per venerdì 26 settembre.

«A Bergamo il presidio si terrà dalle 18 al centro commerciale di Curno,davanti al punto vendita Claire’s»

La lettera al ministero

«La proprietà - spiega Lorenzo Cortinovis di Filcams Cgil Bergamo - nonostante una situazione a dir poco critica, non ha voluto attivare alcuna procedura per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, strumenti indispensabili per tutelare chi lavora, e al momento non sembra intenzionata a cambiare rotta. Durante l’unico incontro avuto con le organizzazioni sindacali, l’azienda ha dichiarato di essere alla ricerca di potenziali acquirenti, ma per i punti vendita italiani non risultano manifestazioni d’interesse». Le organizzazioni sindacali di categoria hanno nel frattempo inviato una lettera al ministero delle Imprese e del made in Italy per chiedere l’apertura immediata di un tavolo di crisi.

«Confidiamo nel ministero»

«Riteniamo che una stretta collaborazione tra ministero e regioni sia fondamentale per provare a dare risposte concrete a chi, anche sul nostro territorio, dall’oggi al domani si è trovato davanti a un’azienda in evidente stato di crisi. Confidiamo in un intervento tempestivo del ministero, data la delicatezza della situazione e il futuro a rischio per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti», commenta Nicholas Pezzè, segretario provinciale di Filcams Cgil.

Avviato lo stato d’agitazione, è stato proclamato uno sciopero di due ore - a livello nazionale - per venerdì 26 settembre. A Bergamo il presidio si terrà dalle 18 al centro commerciale di Curno, davanti al punto vendita Claire’s.

Bergamo
Curno
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Lavoro
Vertenze
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Lorenzo Cortinovis
Nicholas Pezze
Filcams Cgil Bergamo