Dal tecnico informatico all'autista, le offerte di lavoro nei Centri per l'impiego

Tecnici informatici, autisti, operai e magazzinieri, ma anche cuochi, parrucchieri, baristi. Sono 153 le offerte nei centri per l’impiego bergamaschi, secondo l’elenco aggiornato diffuso dalla Provincia lunedì 23 settembre. Al centro per l’impiego di Bergamo le offerte disponibili sono 35, segue Treviglio con 27 offerte, a Grumello del Monte le offerte sono 19 così come a Trescore, a Zogno 12, a Lovere e Ponte San Pietro 10, ad Albino 8, a Romano 7, a Clusone 6.