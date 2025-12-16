Donne e lavoro, solo il 3% è a.d. «I social veicolano la disparità»

Tuttavia, la piramide del potere rimane ripida: le donne che ricoprono il ruolo di a.d. sono meno del 3% (10% la media europea), mentre la presidenza dei board tocca appena il 10%

Sebbene la narrazione comune si concentri spesso sulla disoccupazione, il vero nodo critico italiano risiede nella partecipazione. «Le donne italiane non lavorano meno degli uomini perché non trovano impiego, ma perché partecipano molto meno al mercato del lavoro», ha spiegato Cristini. Secondo le stime della Banca d’Italia citate dalla docente, un allineamento dell’occupazione femminile alla media europea nei prossimi 10 anni comporterebbe «un aumento del Pil di circa il 10%». Un incremento che diverrebbe ancor più significativo in un contesto demografico dove la forza lavoro è destinata a contrarsi di 6 milioni di unità nei prossimi 15 anni. Scendendo dal livello macroeconomico alla realtà d’impresa, l’intervento di Federica Origo, economista del lavoro all’ateneo orobico, ha smontato alcuni pregiudizi diffusi sugli strumenti correttivi, a partire dalle cosiddette «quote rosa». L’Italia, grazie alla legge Golfo-Mosca del 2011, oggi si posiziona tra le nazioni più virtuose per presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate, con una quota che tocca il 45%, ben oltre la soglia minima europea del 40% e la media europea del 35,8%. Tuttavia, la piramide del potere rimane ripida: le donne che ricoprono il ruolo di a.d. sono meno del 3% (10% la media europea), mentre la presidenza dei board tocca appena il 10%. «Le nostre stime per l’Italia mostrano che l’introduzione delle quote di genere ha aumentato la produttività del lavoro del 4%», ha sottolineato Origo.