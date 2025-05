Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto/Video

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bergamo ha portato all’arresto dei vertici di un’organizzazione criminale composta da soggetti italiani e albanesi, attiva in Lombardia e in altre regioni italiane. Le accuse comprendono traffico di sostanze stupefacenti, furti e rapine in villa, sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi.