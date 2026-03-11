Edilizia riunita all’insegna dell’innovazione. Obiettivo attrarre i giovani

Innovazione applicata, sicurezza evoluta, sostenibilità misurabile, energia e capitale umano al centro della trasformazione del costruire. Edil 2026 Next, la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0, torna alla Fiera di Bergamo dal 19 al 22 marzo con un obiettivo chiaro: mettere a sistema l’intera filiera delle costruzioni - imprese, professionisti, industria, energia, istituzioni, ricerca e formazione - per trasformare le sfide del settore in leve concrete di competitività.

150 espositori provenienti da 10 regioni italiane

Organizzata da Promoberg, la manifestazione è uno degli appuntamenti di riferimento nel Nord Italia per le imprese e i professionisti del settore, con tecnologie e modelli immediatamente applicabili in cantiere e negli edifici. L’edizione 2026 copre 9.000 metri quadrati tra padiglioni e aree esterne, ospitando 150 espositori provenienti da 10 regioni italiane e tre Paesi esteri (Svizzera, Austria, Belgio). La Lombardia rappresenta oltre il 75% degli espositori, con 65 aziende da Bergamo, seguita da Milano e Brescia.

Da sinistra: Elisabetta Donati, Renato Guatterini, Claudia Lenzini, Paolo Franco, Davide Lenarduzzi, Alberto Capitanio, Giacomo Pesenti, Pietro Bonaldi

(Foto di Frau)

Il ruolo della Bergamasca

Proprio la città di Bergamo è uno dei territori italiani dove l’edilizia rappresenta industria strutturata, cultura del lavoro e capacità progettuale diffusa e i numeri lo confermano: 3,33 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 9% del totale provinciale (ISTAT 2022), circa 48.000 occupati, 16.761 imprese attive e oltre 7.000 imprese green, con un ecosistema che integra maestranze, progettisti, industria dei materiali e innovazione tecnologica.

Il calendario

Spazi condivisi, lezioni, dimostrazioni pratiche e due Arene dedicate all’Edilizia 5.0 permetteranno di confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità e capitale umano All’ingresso del Padiglione A i visitatori troveranno una rappresentanza corale del sistema delle costruzioni bergamasco e lombardo, con Associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni, Università degli studi di Bergamo e Its I Cantieri dell’Arte. Spazi condivisi, lezioni, dimostrazioni pratiche e due Arene dedicate all’Edilizia 5.0 permetteranno di confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità e capitale umano. Accanto all’area espositiva, Edil 2026 Next propone un programma convegnistico ampio e strutturato che trasforma la fiera in un luogo di confronto sui grandi temi dell’edilizia contemporanea: housing sociale, rigenerazione urbana e competitività territoriale, futuro delle infrastrutture e prospettive dei lavori pubblici nella fase post-Pnrr, transizione energetica e climatica, BIM e digitalizzazione degli appalti, intelligenza artificiale applicata alle professioni tecniche, robotica e droni in cantiere, stampa 3D, esoscheletri e nuove soluzioni per la sicurezza. Uno spazio importante è riservato al capitale umano. Il calendario completo e aggiornato è disponibile online.

Una fiera costruita dalla filiera

Alla base della manifestazione c’è il Comitato Strategico, che riunisce oltre 30 realtà tra associazioni d’impresa, ordini professionali, Università, Its, enti formativi e rappresentanze istituzionali. Non una semplice governance organizzativa, ma un metodo di lavoro condiviso che intercetta i bisogni reali del mercato e li traduce in contenuti tecnici e opportunità concrete. «Abbiamo riunito tutta la filiera con ingressi e trasversalità nuove» spiega il project manager di Edil Alberto Capitanio. Accanto a lui Davide Lenarduzzi, a. d. di Promoberg, conferma: «Con la fiera mostriamo come il cantiere sia cambiato negli ultimi vent’anni».