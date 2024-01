Effetto feste esaurito, prezzi in picchiata sui biglietti aerei

Le tariffe

In base alle elaborazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha condotto un’indagine sul sito di comparazione Skyscanner, chi il mese scorso si apprestava ad acquistare un volo di sola andata per trascorrere le feste di Natale in famiglia si ritrovava a spendere, partendo il 23 dicembre, un minimo di 379 euro per volare da Venezia a Cagliari, 358 euro da Bologna a Cagliari, 353 euro da Bologna a Palermo. Per arrivare a Catania partendo da Genova la spesa minima era di 340 euro, che scendeva a 335 euro se la destinazione era Palermo; 328 euro il costo del volo Venezia-Palermo. Tariffe che ora hanno subito un vero e proprio tracollo: ad esempio, per la tratta Bologna-Palermo, partendo sabato 10 febbraio, un biglietto di sola andata costa appena 31 euro, con un crollo del 91,2% rispetto i prezzi di dicembre.