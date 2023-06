Elcograf, ipotesi proroga della cassa: previsti 250 prepensionamenti

Semmai lo è l’interlocuzione che Elcograf (gruppo Pozzoni) e sindacati - Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil - hanno avviato con Regione Lombardia - è di ieri l’audizione in commissione Attività produttive - con due obiettivi in particolare. Riuscire ad ottenere una proroga degli ammortizzatori sociali - la cassa integrazione straordinaria, che ha preso il via il 4 aprile, termina il 30 luglio, in coincidenza con la fine del quinquennio mobile - che copra anche il 2024 e, allo stesso tempo, mettere in campo politiche attive del lavoro per riqualificare i dipendenti. Azioni che, accompagnate ad ulteriori prepensionamenti, permetterebbero all’azienda - che in Bergamasca conta 540 dipendenti - di disporre degli strumenti per procedere con il piano di riorganizzazione.