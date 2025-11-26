Formazione e apprendistato, bando da un milione di euro

Un milione di euro destinati a promuovere la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, anche nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale e del titolo di qualifica e diploma professionale, in sussidiarietà. È quanto prevede il nuovo bando messo online sul sito di Regione Lombardia, con trasferimenti statali di natura vincolata da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa è dedicata ai giovani che intendono completare il proprio percorso di studi e avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso l’apprendistato. I percorsi di studio rivolti a studenti assunti con contratto di apprendistato devono essere finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio: qualifica professionale erogata da istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà; diploma professionale erogato da istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà; diploma di istruzione secondaria superiore; diploma di istruzione in filiera tecnologico-professionale (4+2). Gli studenti interessati possono rivolgersi alle istituzioni scolastiche in cui sono iscritti, per avere maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione.

La domanda di finanziamento

Anche se la domanda di finanziamento va presentata entro le ore 14 del 31 luglio 2026, è bene portarsi avanti perché potrebbe esserci una chiusura anticipata del bando causata dall’esaurimento delle risorse. La richiesta - da inoltrare tramite il sistema informativo Bandi e Servizi - al link www.bandi.regione.lombardia.it - può essere presentata da: istituzioni scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in sussidiarietà; istituzioni scolastiche di istruzione secondaria (statali e paritarie) di II grado aventi sede nel territorio regionale; istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale e che hanno ottenuto l’autorizzazione del ministero dell’Istruzione e del Merito e che sono inserite nell’elenco delle filiere approvate in Regione Lombardia.