Economia / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025

Formazione e apprendistato, bando da un milione di euro

REGIONE. Risorse da trasferimenti statali vincolati, iniziativa per giovani che vogliono completare il percorso di studi e avvicinarsi al lavoro.

Marco Conti
Un giovane al lavoro in un’officina. Il bando regionale mette a disposizione un milione di euro per percorsi formativi in apprendistato
Un giovane al lavoro in un’officina. Il bando regionale mette a disposizione un milione di euro per percorsi formativi in apprendistato

Un milione di euro destinati a promuovere la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, anche nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale e del titolo di qualifica e diploma professionale, in sussidiarietà. È quanto prevede il nuovo bando messo online sul sito di Regione Lombardia, con trasferimenti statali di natura vincolata da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I percorsi di studio rivolti a studenti assunti con contratto di apprendistato devono essere finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio

L’iniziativa è dedicata ai giovani che intendono completare il proprio percorso di studi e avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso l’apprendistato. I percorsi di studio rivolti a studenti assunti con contratto di apprendistato devono essere finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio: qualifica professionale erogata da istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà; diploma professionale erogato da istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà; diploma di istruzione secondaria superiore; diploma di istruzione in filiera tecnologico-professionale (4+2). Gli studenti interessati possono rivolgersi alle istituzioni scolastiche in cui sono iscritti, per avere maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione.

La domanda di finanziamento

Anche se la domanda di finanziamento va presentata entro le ore 14 del 31 luglio 2026, è bene portarsi avanti perché potrebbe esserci una chiusura anticipata del bando causata dall’esaurimento delle risorse. La richiesta - da inoltrare tramite il sistema informativo Bandi e Servizi - al link www.bandi.regione.lombardia.it - può essere presentata da: istituzioni scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in sussidiarietà; istituzioni scolastiche di istruzione secondaria (statali e paritarie) di II grado aventi sede nel territorio regionale; istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale e che hanno ottenuto l’autorizzazione del ministero dell’Istruzione e del Merito e che sono inserite nell’elenco delle filiere approvate in Regione Lombardia.

Il valore della dote per singolo apprendista e per ogni annualità formativa è pari ad un massimo di 3mila euro, così suddivisi: 1.500 euro per i servizi di accompagnamento al lavoro, a cui si aggiunge un contributo da rendicontare nel limite massimo di 1.500 euro per il rimborso dei servizi di formazione esterna. Info nella sezione «Bandi, Concorsi, Appalti» del sito: www.regione.lombardia.it.

