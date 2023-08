I formaggi orobici in trasferta. Cinquina di premi in Brasile

ExpoQueijo 2023 , l’importante concorso brasiliano dedicato ai formaggi, ha premiato l’arte casearia bergamasca attribuendo cinque medaglie ai prodotti in gara.

La medaglia d’oro è andata al Roccolo Valtaleggio portato da CasArrigoni, caseificio con sede a Peghera, in ValleBrembana. Il termine Roccolo individua una costruzione un tempo utilizzata dai cacciatori come postazione per la caccia con le reti. Dalla forma di questo edificio prende il nome questo formaggio, che si presenta con una crosta sottile e rugosa, di colore bruno con una stagionatura media di 6 mesi.