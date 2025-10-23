Il Moscato di Scanzo vola in Azerbaigian

Ma come ci è finita l’etichetta orobica nel più grande Paese del Caucaso? Tutto ha avuto inizio a gennaio 2025, quando davanti alla cantina del viticoltore Manuele Biava si è presentato Luca Di Gianfrancesco, ambasciatore d’Italia in Azerbaigian. Dopo aver assaggiato in un ristorante il Moscato di Scanzo (vino rosso passito ottenuto dall’omonimo vitigno coltivato sui pendii assolati del Monte Bastia, dove il terreno ricco di «Sas de Luna» e il microclima mite regalano al vino profumi inconfondibili di rosa, frutti rossi e spezie), il diplomatico ha voluto conoscere personalmente il produttore. Dall’incontro è nata un’amicizia e una collaborazione che ha portato il nome di Biava e della Docg bergamasca nella capitale azera per un evento di rilievo internazionale. La cena di gala, ospitata al Four Seasons Hotel, ha portato in mescita anche altre due etichette, il Secco e il Guelfo Nero, che sono state abbinate alla cucina del ristorante Da Vittorio, presente con lo chef Bobo Cerea.