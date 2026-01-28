Burger button
Economia / Pianura
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Job day a Treviglio: s’incontrano le aziende del turismo, ristorazione e non solo

L’EVENTO. Un incontro diretto tra aziende e potenziali lavoratori in cerca di un impiego: l’evento il 4 febbraio promosso dalla Provincia di Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sarà a Treviglio il prossimo Job Day organizzato dai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo per dare l’opportunità a chi è in cerca di lavoro di incontrare direttamente le aziende e sostenere colloqui: l’appuntamento è mercoledì 4 febbraio dalle 9 alle 13.30 a Treviglio Fiera in via Roggia Moschetta 11-13.

Clicca qui per iscriverti e trovare lavoro nella ristorazione.

Promossa dalla Provincia insieme all’Agenzia per il lavoro Samsic HR Italia, l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Distretto del Commercio di Treviglio e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti, con il patrocinio del Comune di Treviglio.

Il Job Day si aprirà con una presentazione delle aziende partecipanti - Autoservizi Locatelli Srl, BElive, Braccio di ferro, La Piadineria, Leolandia S.p.A, Mapo il buon gelato, Al Chiosco, Mate, Palace Hotel, Pizzeria S. Michele, SAI Treviglio srl, Sodexo Italia Spa e Trasporti Bergamo SudOvest SPA (TBSO) - che ricercano candidati per le seguenti figure professionali:

- Operatori della ristorazione
- Addetti al servizio mensa
- Autisti di autobus esperti e aspiranti
- Meccanici di autobus
- Montatori di stand fieristici
- Addetti stampa e comunicazione

Successivamente, i cittadini alla ricerca di un impiego potranno consegnare il proprio curriculum e sostenere colloqui di lavoro direttamente con gli imprenditori presenti.

L’evento rientra nelle iniziative del «Patto territoriale per le competenze e l’occupazione nella filiera del Turismo», promosso dalla Provincia di Bergamo in partenariato con 20 soggetti del territorio e in rete con altri 11 a sostegno dell’iniziativa. Una misura emanata da Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr e del Piano di attuazione regionale del Programma Gol, quale strumento di anticipazione e indirizzo dell’offerta formativa e facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Lavoro
Impiego
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Trasporti
provincia di bergamo
Confcommercio
Confesercenti
Coldiretti
Comune di Treviglio
Autoservizi Locatelli Srl