La Regione premia 74 attività storiche: ecco i nomi

Regione Lombardia ha premiato anche quest’anno le attività storiche bergamasche con almeno 40 anni di servizio senza interruzioni. La tappa dell’evento ha toccato ieri la nostra città, ospitata nella sala Sestini del Palazzo dei Contratti della Camera di Commercio di Bergamo. Con le 74 imprese premiate il 9 dicembre salgono complessivamente a 4.477 le realtà riconosciute dalla Regione, 488 delle quali in provincia di Bergamo.

Tradizione e investimenti

A fare gli onori di casa il presidente camerale Giovanni Zambonelli, affiancato dal segretario generale Maria Paola Esposito. «Le attività premiate oggi (ieri, ndr) – ha detto – testimoniano la resilienza di tante realtà che sono state in grado di superare i 40 anni dalla fondazione e in molti casi anche il passaggio generazionale, grazie al lavoro che vede spesso impegnata in primis tutta la famiglia. Grazie al riconoscimento regionale le imprese possono partecipare a un bando che garantisce un contributo a fondo perduto sugli investimenti in diversi ambiti».

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi ha evidenziato come «il marchio è il modo con cui Regione Lombardia riconosce ufficialmente e valorizza il ruolo delle attività storiche nelle nostre comunità. Il loro protagonismo di carattere economico e sociale rappresenta l’essenza e la forza della nostra terra». Presente alla premiazione anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, che ha fatto presente come «da bergamasco conosco bene l’importanza delle attività storiche per il nostro territorio, per le città, i paesi e le valli. Rappresentano al meglio la cultura del lavoro lombarda e bergamasca in particolare». Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando «Imprese storiche verso il futuro», riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. Nel 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro, con contributi a fondo perduto che coprono fino al 50% degli investimenti negli ambiti innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

L’elenco dei premiati

Diciassette botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 42 negozi storici: ecco le 74 nuove attività storiche in provincia di Bergamo che hanno ottenuto il marchio identificativo nel 2025. Cinque in città: Corti Marmi Arte Funeraria, nata nel 1978; Macelleria Fracassetti dal 1955; San Vigilio Bar Ristorante Pizzeria, aperto nel 1970; Scalcinati Casa e arredamento, aperto addirittura dal 1932 e Tiziana Image, attiva dal 1978.

Ad Albano Sant’Alessandro troviamo Coiffeure Carla, nata nel 1970, mentre ad Almenno San Salvatore Uccelleria Caccia e Pesca Rota (1961). Salumeria Profumeria Bianchi di Antegnate è attiva dal 1953, mentre Rossoni specialità alimentari di Arzago d’Adda ha aperto nel 1957.

Boltiere vanta l’oreficeria Orologeria Foto Ottica Guarnerio, inaugurata nel 1962, mentre a Carona Rossi Sport è attivo dal 1977. Tra i premiati troviamo la macelleria Mazza (1961) e il ristorante Stockholm (1964), entrambi di Castelli Calepio (dal 1961); Ev Visinoni Erminio Radio-Tv-Color-Hi-Fi, dal 1966 a Castione della Presolana e Centro Carni Zappella a Cividate Al Piano (1973).

Ben nove nuove attività storiche sono di Clusone: Cicli Pellegrini (1934), Extasis (1984), Edicola Tabacchi Bianchi (1961), Il Fornaio Bonadei (1982), La Bussola (1969), Pasticceria Trussardi (1978), Rifugio San Lucio (1978), Ristorante Commercio Mas-Cì (1927) e Samantha Calzature (1981). Premiato anche il negozio storico Frutta e Verdura di Bendotti Nadia a Colere dal 1984, mentre a Colzate troviamo la Termoidraulica Bonfanti (1978). Brumana Macelleria Alimentari è aperta dal 1951 a Costa Valle Imagna, mentre a Curno sono attive «Brothers and Sisters» (1966) e Grismondi Calzature (1977). L’elenco dei premiati comprende anche Stavros Grill di Fino del Monte (1970); Concessionaria Messina (1965) e La Casalinga (1968), entrambe a Gazzaniga, oltre al Panificio Belloli di Ghisalba (1946). Quattro nuove attività storiche sono a Gromo: Chalet Fernanda (1984), Farmacia Taddei (1969), Locanda Del Cacciatore (1985) e Ortofrutta Negroni (1953). A Grumello del Monte premiata la Farmacia Manganelli (1967); a Leffe la bottega artigiana Bargegia (1950), mentre a Martinengo la Gastronomia-Salumeria Asperti (1945). Insignite del riconoscimento anche Foto Quaranta (1953) e Ottica Valoti (1968) di Nembro; Marconi & Caldara Snc (1965) di Orio al Serio; Ortofrutta Rosbuco (1960) di Osio Sotto; Fruttivendolo dal 1925 a Paladina; Tutto Casa (1975) a Piazza Brembana; Farmacia Mauri (1975) di Ponte San Pietro; La Maresana (1984) di Ponteranica; Tutto Pesca Sangalli, dal 1981 a Ranzanico; Macelleria Paris (1959) a Riva di Solto; Cometti Falegnameria dal 1973 a Romano di Lombardia e Lavasecco Marinoni (1960) a Rovetta.

Tre realtà premiate anche a Sarnico (Buelli dal 1969, Marchetti Stampe Digitali dal 1974 e Bazar Banella dal 1970), due a Seriate (Fotografia Redolfi dal 1967 e Ristorante Pizzeria Gina dal 1976), altrettante a Serina (Bar Pizzeria Trattoria Alpino dal 1952 e Pasticceria La Sirena dal 1985). Fra gli insigniti ci sono anche Da Carlo Acconciature (1969) di Sovere, Trattoria Dell’angelo (1925) di Torre Pallavicina, Roby’s Garage (1984) di Treviolo;