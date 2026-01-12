Economia / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026
Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo
OCCUPAZIONE. Sono 120 le proposte attive, ci si può candidare direttamente online.
Bergamo
Sono 120 le offerte attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo, si cercano le più diverse figure professionali: geometra, contabili, responsabili di punti vendita, addetti alla segreteria. Un elenco sintetico è disponibile a questo link.
È poi possibile consultare i dettagli di ogni proposta a questo link, nella nuova piattaforma digitale dedicata, con cui è possibile candidarsi direttamente.
