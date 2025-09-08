Economia / Bergamo Città
Lunedì 08 Settembre 2025
Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego di Bergamo e provincia
OCCUPAZIONE. Dal verniciatore all’autista di autobus, dal macellaio al giardiniere, dall’impiegato contabile al carpentiere.
Bergamo
Come ogni settimana, sono state pubblicate le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo: sono 140 proposte, si trova un elenco sintetico a questo link.
Come candidarsi
Proposte di ogni tipo: dal verniciatore all’autista di autobus, dal macellaio al giardiniere, dall’impiegato contabile al carpentiere. È possibile candidarsi direttamente attraverso la nuova piattaforma - a questo link - esplorando le offerte e selezionando quella a cui si è interessati.
