Economia / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

Liquidazione Fwu: ai clienti inviati i moduli per il rimborso

INFO UTILE. Adiconsum Bergamo informa che, relativamente alla vicenda Fwu, è stato completato l’invio dei moduli per il rimborso ai clienti. Questi documenti costituiscono la base per la presentazione della dichiarazione di credito, passaggio indispensabile per essere ammessi al riparto dell’attivo e al relativo rimborso. A Bergamo coinvolti oltre 1000 risparmiatori.

Redazione Web
Redazione Web
La scadenza è perentoria: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza del diritto di insinuazione.
La scadenza è perentoria: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza del diritto di insinuazione.

Bergamo

La liquidazione amministrativa della società assicurativa Fwu, decisa il 31 gennaio 2025 dal Tribunale del Lussemburgo, ha scosso il mondo assicurativo europeo e italiano. Questa compagnia assicurativa, attiva nel ramo vita, ha coinvolto circa 120.000 risparmiatori italiani ed esposto un ammanco stimato di oltre 360 milioni di euro. Anche in Bergamasca potrebbero essere oltre 1000 i risparmiatori coinvolti.

Nei giorni scorsi, l’Ivass ha diffuso un aggiornamento ufficiale riguardante la procedura di liquidazione della compagnia assicurativa lussemburghese, richiamando l’attenzione dei creditori sulle scadenze e sulle modalità operative necessarie per la corretta presentazione delle domande di insinuazione al passivo. Inoltre, la dichiarazione di credito, deve essere firmata e restituita entro e non oltre il 31 gennaio 2028. La scadenza è perentoria: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza del diritto di insinuazione.

Per coloro che non abbiano ricevuto il modulo o la relativa nota informativa, la procedura di liquidazione indica due canali di azione. È possibile contattare direttamente la liquidazione all’indirizzo e-mail [email protected] ,oppure richiedere la documentazione tramite il Portale Clienti, accessibile all’indirizzo cp.fwulifelux.com/welcome e ora pienamente operativo. Le istruzioni per la registrazione, l’accesso e l’utilizzo del portale sono riportate nella home page del sito ufficiale della liquidazione.

Con la procedura, si invitano inoltre creditori, contraenti e beneficiari a consultare regolarmente le Faq aggiornate sul sito della liquidazione. Le domande frequenti includono dettagli aggiuntivi sullo stato del processo, sulle modalità di presentazione delle istanze e sulle successive fasi della liquidazione.

Alla luce dell’importanza delle scadenze e della complessità della procedura, l’Ivass raccomanda a tutte le parti interessate di monitorare con continuità il portale dedicato, così da rimanere costantemente informati sugli aggiornamenti relativi alla liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.

Per concludere, il liquidatore è venuto a conoscenza di casi in cui titolari di polizze, o potenzialmente, i loro beneficiari, sono stati contattati da persone o società in relazione al processo di liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A. offrendo i propri servizi. Al riguardo è stato emesso il seguente comunicato: «Desideriamo informarvi che il Liquidatore non collabora con terze parti e non ha designato consulenti né distributori per fornire assistenza, vendere nuovi contratti o suggerire investimenti dei fondi da rimborsare ai titolari di polizze o ai beneficiari nell’ambito della liquidazione. I dividendi di liquidazione corrisposti dal Liquidatore/FLL (in liquidazione) saranno pagati esclusivamente ai titolari di polizze o ai beneficiari e accreditati direttamente sui loro conti personali».

