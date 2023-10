Novem, nuovo sciopero con presidio. Aperta la procedura di mobilità per i 96 lavoratori

Martedì mattina, 3 ottobre, i lavoratori della Novem Car Interior Design di Bagnatica sono tornati a scioperare per 4 ore e si sono riuniti in presidio, dalle 7.30-9.30, contro la decisione dell’azienda di chiudere lo stabilimento entro fine anno. L’intenzione di cessare l’attività era stata comunicata il 14 settembre. Intanto ieri, 2 ottobre, la direzione di Novem ha aperto ufficialmente la procedura mobilità per tutti i 96 lavoratori in organico.

«L’azienda è rimasta irremovibile sull’opportunità di richiedere l’ammortizzazione sociale. Non vuole sentirne parlare» avevano spiegato Fratus e Lamera dopo il faccia a faccia con la controparte. «La direzione si è seduta alla trattativa solo con la proposta di rimodulare l’incentivo economico all’esodo, prevedendo un incremento per nulla dignitoso».

Il prossimo confronto è in calendario per giovedì 5 ottobre. La progressiva diminuzione del numero dei dipendenti è in corso già da diversi anni: al gennaio del 2021 risale l’annuncio del taglio di circa 60 posti di lavoro, esuberi che vennero poi notevolmente ridotti e legati a mobilità volontaria incentivata dopo lo svolgimento di una serie di scioperi. Il taglio era seguito al trasferimento di alcune linee produttive e processi (carteggio-legno, lucidatura, verniciatura, fresatura e iniezione Pur) nello stabilimento di Žalec in Slovenia. Dopo quella fase, in provincia di Bergamo erano rimasti solo i reparti di assemblaggio e spedizione. Ancora prima, nel 2020, alcuni esuberi erano ugualmente stati gestiti con esodo volontario e Cassa integrazione.