Pensioni in provincia di Bergamo: il 40% della popolazione riceve un assegno mensile dall’Inps

I numeri nella Bergamasca

È quanto emerge da un’analisi di Fnp Cisl sui primi dati del 2026: 277.263 pensioni di vecchiaia (119mila a donne), con un importo medio di 1.578 euro (1.918 gli uomini, 1.126 le donne). Quasi 10mila gli assegni di invalidità, di poco superiori a mille euro per gli uomini e di 915 per le donne, 80mila le pensioni pagate a vedovi e vedove. Infine, 6mila assegni sociali e 46mila pensioni per gli invalidi civili: qui, per tutti, la mensilità è di poco superiore a 500 euro.