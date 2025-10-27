Pensioni, spesa cresciuta del 24% in 4 anni. «Si aumentino i salari dei contribuenti»

Il risultato, inevitabilmente, è quello di una continua corsa verso l’alto. La spesa pensionistica in Bergamasca s’appresta ormai a oltrepassare i 7 miliardi annui: con un paragone, è un «fatturato» da grande multinazionale. L’ultima fotografia l’ha diffusa nei giorni scorsi l’Inps, facendo il punto sul 2024: lo scorso anno l’importo complessivo delle prestazioni previdenziali erogate in provincia di Bergamo ha raggiunto i 6 miliardi e 958 milioni di euro, sfiorando un +25% nel giro di soli quattro anni. Ecco perché, mantenendo un’andatura simile, è facile pensare che a fine 2025 il conto sarà ulteriormente più oneroso.

Lo scorso anno l’importo complessivo delle prestazioni previdenziali erogate in provincia di Bergamo ha raggiunto i 6 miliardi e 958 milioni di euro, sfiorando un +25% nel giro di soli quattro anni Corre, questa voce di bilancio, e lo fa per un mix ovvio. Da un lato c’è l’aumento quantitativo del numero delle prestazioni. Il totale degli assegni pensionistici in Bergamasca – il numero dei beneficiari è inferiore, perché una persona può beneficiare di tipologie diverse di pensioni – ha toccato quota 407.647, con una crescita del 5,5% rispetto al 2020. La parte del leone spetta alle pensioni di vecchiaia, quelle maturate per anzianità anagrafica o lavorativa: sono 252.400, +7,6% in quattro anni. In espansione anche la platea delle pensioni assistenziali (55.411, +10,4% sempre prendendo a riferimento il 2020), non collegate alla contribuzione ma istituite per dare un sostentamento a persone con particolari fragilità, e calano invece altre voci come i sussidi di invalidità (8.347, -8%) e quelli indennitari (13.147, -5,4%; si tratta di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali); restano stabili le pensioni per superstiti, cioè la classica reversibilità (77.342, -0,3%).

Ma quanto valgono, in media, questi assegni? Su base annua lorda, in media in terra orobica ci si attesta a 17.070 euro, con un balzo del 17,7% rispetto al 2020. A seconda della tipologia, però, la differenza è evidente: le pensioni assistenziali (6.284 euro annui) e indennitarie (7.595 euro) rimangono entro i 600 euro mensili, quelle di vecchiaia sono invece le più consistenti (21.798 euro annui) e superano in media i 1.600 euro mensili.

Il boom della spesa

Nel 2020 il conto previdenziale totale della Bergamasca ammontava a 5 miliardi e 601 milioni di euro; nel 2024 si è spinto, come detto, a 6 miliardi e 958 milioni di euro È questo secondo fattore, l’entità monetaria delle pensioni, a determinare l’altro «traino» dei costi pensionistici. Negli ultimi anni, come s’è visto, l’incremento degli importi è stato in doppia cifra principalmente per effetto dell’indicizzazione automatica all’inflazione prevista dalla normativa, ancorché non «piena» (per le pensioni più «pesanti» il recupero del caro-vita non è stato totale): il picco dell’inflazione ha portato, per via dei meccanismi automatici, a trattamenti più robusti (appunto +17,7%), all’interno di una tendenza che ha visto allargarsi il numero totale delle pensioni erogate (+5,5%). Così, nel 2020 il conto previdenziale totale della Bergamasca ammontava a 5 miliardi e 601 milioni di euro; nel 2024 si è spinto, come detto, a 6 miliardi e 958 milioni di euro. La combinazione dei due elementi ha portato a un salto del 24,2%, l’equivalente di un miliardo e 357 milioni in più: in altri termini, ogni anno l’esborso è salito di oltre 300 milioni di euro.

«Non possiamo far finta che non ci sia una questione demografica – prosegue Corna -: ma questa riguarda la tenuta dell’intero sistema-Paese, non solo le pensioni»

Traiettorie e proposte

Di questo passo, e considerata la nota parabola demografica, il welfare sarà ancora sostenibile in futuro? «Mano a mano che il sistema passerà dal retributivo al contributivo, l’equilibrio dovrebbe essere garantito – ragiona Francesco Corna, segretario generale della Cisl Bergamo -, perché quest’ultimo meccanismo si basa su un principio di equilibrio: si riceve in base a quanto versato. È quello che dice anche l’Inps, secondo cui la spesa non è fuori controllo. Quello della contribuzione è un principio decisivo: noi abbiamo sempre affermato che le pensioni debbano essere rapportate a quanto versato, e anche per questo chiediamo che si torni alla piena rivalutazione, per evitare sacche di povertà anche tra i pensionati». Certo, sullo sfondo «non possiamo far finta che non ci sia una questione demografica – prosegue Corna -: ma questa riguarda la tenuta dell’intero sistema-Paese, non solo le pensioni».

Anche Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo, pone l’attenzione su questi temi: «È necessaria una convinta lotta all’evasione contributiva e serve anche una crescita dei salari, perché questa determina un maggior gettito contributivo. Al tempo stesso, non possiamo più permetterci tassi di occupazione femminile così bassi: serve fare in modo che più persone lavorino, ma questo significa creare condizioni a sostegno delle famiglie perché possano lavorare entrambi i coniugi». Toscano avanza poi un argomento finora solo accennato nel dibattito pubblico: «Se in futuro l’automazione sarà preponderante, occorrerà aprire una riflessione anche su meccanismi di contribuzione legati non più solo al lavoratori, ma anche ai profitti generati dalla robotica».