Premio in busta paga: 450 euro a 374 dipendenti Markas

L’azienda di servizi Markas - con sede a Bolzano, conta oltre 13mila addetti e nel 2024 il fatturato ha superato i 400 milioni - nella nostra provincia ha distribuito un premio del valore medio di 450 euro a 374 dipendenti che si occupano di servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Est, Asst Bergamo Ovest e gruppo Habilita. Fatta eccezione per Habilita, peraltro, nelle altre tre strutture l’appalto è scaduto, ma l’azienda continua a lavorarvi in proroga, in attesa di una nuova gara. Il 91% dei lavoratori interessati ha già ricevuto il contributo - frutto di contrattazione con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti - con la busta paga di febbraio. Il premio prevede un meccanismo per cui i risparmi generati da una maggiore continuità lavorativa vengono redistribuiti nelle buste paga.