Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicato

Dopo un periodo di sperimentazione è ora entrato a pieno regime sul sito dell’Inps un nuovo servizio online gratuito (OpenRI) che permette di verificare l’eventuale posizione debitoria e di chiedere l’autorizzazione della rateizzazione di tutte le tipologie degli importi dovuti, senza la necessità di recarsi presso le strutture territorialmente competenti dell’istituto (salvo eccezioni riferite a casistiche particolari).

Funzione online

La nuova funzione si presta in particolare per i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali che hanno ricevuto dall’istituto somme risultate poi non dovute (indebiti). L’Istituto nazionale della previdenza spiega che il servizio è accessibile dalla homepage del sito (www.inps.it) digitando nella barra di ricerca la parola «indebiti» e previa autenticazione di una delle seguenti credenziali digitali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid, almeno di livello 2), Carta d’identità elettronica (Cie, livello 3), Carta nazionale dei servizi (Cns).