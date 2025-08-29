Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025

Restare al lavoro col 10% di salario in più: opzione per oltre 5mila bergamaschi

PREVIDENZA. Da lunedì 1° settembre al via il «bonus Giorgetti» riservato a chi ha i requisiti per la pensione anticipata.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La possibilità di accedere al bonus Giorgetti fino al 31 dicembre prossimo
La possibilità di accedere al bonus Giorgetti fino al 31 dicembre prossimo

Le somme si tireranno a fine anno, e per allora si capirà anche l’eventuale rinnovo. Il «bonus Giorgetti», l’incentivo per chi sceglie di rimanere al lavoro nonostante abbia i requisiti per andare in pensione anticipata, e che prende il nome dal ministro dell’Economia, è ormai realtà: a inizio agosto è cominciato il pagamento per i lavoratori dei fondi speciali (come Poste e trasporti), dal 1° settembre sarà erogato a tutti gli altri dipendenti privati, tra ottobre e novembre la copertura sarà totale anche per i dipendenti pubblici.

Lo disciplina una circolare dell’Inps emanata a metà giugno, con tutti i dettagli; il criterio di fondo è quello di essere lavoratori dipendenti e avere maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica. E se si sceglie di restare in azienda, anziché «ritirarsi», si può richiedere tramite il sito dell’Inps questo nuovo incentivo, che si traduce nel versamento sullo stipendio dei contributi previdenziali a carico del lavoratore: in altri termini, un’«aggiunta» – che sarà esentasse – pari al 9,19% della retribuzione lorda.

Cinquemila bergamaschi interessati

Teoricamente, potrebbero essere alcune migliaia i bergamaschi interessati: stando alla banca dati dell’Inps, tra il 2021 e il 2024 si stima una media di poco più di 5mila residenti in Bergamasca che hanno avuto accesso alla pensione anticipata, con una tendenza di costante riduzione. Ovviamente, bisognerà capire quanti di questi potenziali beneficiari sceglieranno di aderire al «bonus Giorgetti». La misura scadrà il 31 dicembre: nei primi due mesi di apertura delle domande, in tutta Italia sono state circa 7mila le domande pervenute.

«Al momento, le richieste non sembrano molte – rileva Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo, sulla base dei primi dati dell’Inca -. Chi intende accedere al bonus non lo fa per arrivare poi alla pensione con il requisito dell’età anagrafica (quindi ad esempio i 67 anni, ndr), ma solo per un allungamento di pochi mesi». Dinamiche, queste, che sono legate principalmente «a un migliore passaggio di consegne – ipotizza Toscano -, oppure come chi matura la pensione a metà anno e preferisce farla decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Se l’idea del governo era mettere in campo un provvedimento che va nella direzione di ritardare la pensione, non mi sembra stia accadendo». La questione è anche politica: «Il governo, e soprattutto la Lega, ha fatto campagna elettorale promettendo di smontare la riforma Fornero, ma di fatto sta varando provvedimenti per aumentare la permanenza lavorativa – nota Toscano -. Le persone invece proseguono il lavoro ancora per qualche mese, poi di fatto, e dal mio punto di vista giustamente, accedono alla pensione».

Le nuove proposte

Oltre a questo incentivo, il dibattito delle ultime settimane ha rilanciato nuove proposte di riforma sul tema. «L’estate è spesso un periodo di discussioni, poi vedremo le proposte reali – premette Francesco Corna, segretario generale della Cisl Bergamo -. La nostra posizione è sempre stata questa: dare delle certezze ai lavoratori, e non continuare a fare delle riforme. Quanto al bonus, ribadiamo un concetto di fondo: bisogna distinguere tra le esigenze delle persone, dei lavoratori. Servono norme chiare e stabili, che da un lato diano sì incentivi a chi intende rimanere al lavoro, ma al tempo stesso garantire la possibilità di uscita dal lavoro a chi ne ha bisogno. Penso soprattutto alla salvaguardia di chi affronta carichi di lavoro pesanti, svolge mansioni usuranti o turni notturni. Serve un approccio a lungo termine che tenga conto delle condizioni individuali».

Per Pasquale Papaianni, coordinatore territoriale della Uil Bergamo, è «bene incentivare l’esperienza consentendo la permanenza in servizio tramite agevolazioni fiscali e contributive, ma sarebbe interessante capire se tale misura possa essere anche capovolta, cioè consentendo le stesse agevolazioni ai giovani che vengono assunti a fronte di un pensionamento anticipato. È lampante la necessità di una riflessione in ordine alle tante tipologie di lavoratori e lavoratrici che preferirebbero accelerare la propria pensione. Ci sono svariate tipologie di lavori che mettono a repentaglio lo stato di benessere e di salute dei lavoratori, mansioni che mostrano evidenti limiti anagrafici: si pensi ai settori dell’edilizia, dei trasporti, della sanità, dell’educazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Paghe, Pensioni
lavoro
Sindacati
Lavoratore
Francesco Corna
Pasquale Papaianni
Marco Toscano
Luca Bonzanni
Inps
uil bergamo
Lega
cgil
CISL
Inca