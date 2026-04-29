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Economia / Bergamo Città Mercoledì 29 Aprile 2026

Scattano le novità contro il telemarketing selvaggio: con numeri brevi di tre cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente

DA GIUGNO. Un numero a tre cifre che mette in guardia chi commette illeciti mascherandosi da call center. Novità anche sui contratti stipulati telefonicamente.

Redazione Web
Redazione Web
Scattano le novità contro il telemarketing selvaggio: con numeri brevi di tre cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente
Le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l’utente non abbia fornito esplicita autorizzazione

Bergamo

Scatta il prossimo 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: diventeranno infatti operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo e pubblicate di recente in Gazzetta che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas. Lo ricorda Consumerismo No Profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti «salva-consumatori».

A partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma, le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l’utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Dl Bollette. La legge modifica l’art. 51 del Codice del Consumo inserendo il comma 8 bis che prevede «Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E’ onere del professionista dimostrare la validità del contatto».

Questo significa che a partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma, le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l’utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali, spiega Consumerismo.

Ma la vera rivoluzione è contenuta al comma 8 ter secondo cui «I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli». Per effetto di tale disposizione, quindi, a partire dal 19 giugno non avranno validità legale quei contratti di fornitura luce e gas stipulati telefonicamente se il consumatore non aveva precedentemente espresso il proprio consenso ad essere contattato, e dovranno essere i gestori energetici a fornire la prova materiale della validità del contratto.

I numeri a tre cifre

Il decreto bollette contiene poi alcune misure sul telemarketing che, prima di diventare a tutti gli effetti operative, richiedono l’intervento di Agcom e Garante per la Privacy. In particolare la norma stabilisce che «I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente». A tal proposito Agcom ha già avviato lo scorso dicembre una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, volta a introdurre proprio l’utilizzo di numerazioni brevi (tre cifre) come numero chiamante per chiamate e messaggi, anche destinati ad attività di teleselling e telemarketing. Qualora l’Agcom, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito di segnalazione dei consumatori «accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate.

«Le nuove misure, che si aggiungono al blocco anti-spoofing scattato lo scorso anno, rafforzano la lotta al telemarketing selvaggio e garantiranno maggiori tutele ai consumatori, ma non faranno sparire del tutto il fenomeno delle telefonate commerciali - afferma il presidente Luigi Gabriele - Gli utenti avranno però una potente arma di difesa e potranno vedersi annullare i contratti di fornitura luce e gas stipulati al telefono in violazione delle norme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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