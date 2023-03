Sciopero dei lavoratori Conbipel: presenti 5 punti vendita anche in Bergamasca

È in corso in queste ore uno sciopero del’intero turno di apertura dei negozi Conbipel in tutta Italia, compresi i cinque punti vendita della provincia di Bergamo, a Orio, Curno (due), Stezzano e Antegnate , dove sono occupati 35 lavoratori. Braccia incrociate dunque dalle ore 7 alle 22, e un presidio di fronte al ministero delle Imprese e del Made in Italy in via Molise a Roma, a cui sta partecipando anche una delegazione della Filmcams-Cgil di Bergamo.