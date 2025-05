Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori

Martedì 3 giugno si fermeranno per l’intero turno di lavoro le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane in tutta Italia. La mobilitazione, proclamata da Slc Cgil e UilPoste, arriva dopo anni di tensioni e si concentra contro le recenti riorganizzazioni aziendali e l’esclusione delle due sigle sindacali dai tavoli di confronto.

A Bergamo 1.300 dipendenti coinvolti

A livello locale, la provincia di Bergamo sarà duramente colpita: circa 1.300 dipendenti incroceranno le braccia in 242 uffici postali e 14 centri di recapito. Una protesta che mette in evidenza problemi diffusi e gravi nel funzionamento del servizio postale.

Le ragioni dello sciopero

Secondo i sindacati, le cause principali della mobilitazione sono l’esclusione dai tavoli di trattativa, con l’intento di neutralizzare ogni voce dissidente; l’assenza di investimenti in sicurezza e miglioramento delle condizioni lavorative; la grave carenza di personale, che alimenta precarietà e stress; la richiesta di stabilizzazioni, passaggi a full-time e mobilità volontarie; la contrarietà alla vendita di quote azionarie, ritenuta una minaccia alla natura pubblica di Poste Italiane.