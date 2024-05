Treves Italia, i sindacati chiedono il contratto di solidarietà. Altre 16 ore di sciopero

Si è prolungato fino a giovedì sera l’incontro tra sindacati, lavoratori delegati Rsu e rappresentanti di Trèves Italia, affermano in una nota i sindacati, rciordando che nell’azienda si sono già tenuti quattro momenti di sciopero, il 29 e 30 aprile, e, ancora prima il 24 e il 26. «Nell’incontro di ieri la posizione dell’azienda è rimasta immutata, l’intenzione di chiudere e di utilizzare la cassa integrazione straordinaria fino a dicembre ci è stata confermata. Siamo tornati a chiedere l’applicazione di un contratto di solidarietà, così come ha scelto di fare il committente principale dell’azienda, cioè Stellantis nello stabilimento di Mirafiori: le fluttuazioni di mercato sono troppo imprevedibili, perché prendere decisioni così drastiche?», aggiungono Filctem-Cgil e la Femca-Cisl.

Per lunedì pomeriggio è in programma un nuovo confronto con l’azienda. Intanto nell’assemblea dei lavoratori del 3 maggio saranno proclamate altre 16 ore di sciopero, da svolgere in date ancora de definire, concludono i sindacati, secondo la quale «appare intanto sempre più evidente come l’acquisizione da parte del gruppo Trèves degli stabilimenti di Cazzano e Aprilia sia stato solo un modo per agganciare il committente Stellantis. Una volta conseguito l’obiettivo, si chiude, ignorando la responsabilità sociale».