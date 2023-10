Tutto pronto per la Campionaria: 200 imprese e tanti eventi, sabato l’apertura

Tutto pronto alla Fiera di Bergamo per il via alla 44ª edizione della Campionaria, la «fiera delle fiere» multisettoriale organizzata da Promoberg (www.bergamofiera.it), di scena da sabato 28 ottobre a mercoledì primo novembre (festa di Ognissanti). L’apertura al pubblico è fissata alle 10 e, come da tradizione, saranno in molti a voler visitare da subito gli stand allestiti sui 16mila metri quadrati al coperto del centro espositivo e congressuale di via Lunga. Alle 11 la cerimonia d’inaugurazione con le autorità e il tradizionale taglio del nastro. Alle 11,45 il via al ricco palinsesto di incontri in programma sul palco Eventi (padiglione B) promossi da Promoberg (con gli interventi di realtà protagoniste in Campionaria) e in particolare dagli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo e Ascom Confcommercio Bergamo, per parlare di lavoro, professionalità, economia, turismo e commercio.