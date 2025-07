Uffici postali, estate con il freno: tagli agli orari in 33 Comuni

Gli uffici postali di 33 Comuni della nostra provincia, compreso il capoluogo, viaggeranno nei mesi di luglio e di agosto a scartamento ridotto. Poste italiane ha infatti annunciato la chiusura totale o parziale di numerosi sportelli sia in città che in provincia: alcuni resteranno chiusi una o più giornata, altri diminuiranno l’orario di apertura al pubblico. Per la Cgil si tratta di «una pesante riduzione del servizio postale» che intacca, ancora una volta, le fasce più deboli della popolazione, come ad esempio gli anziani che preferiscono ritirare la loro pensione direttamente agli sportelli.

Secondo i dati raccolti dal sindacato lavoratori della comunicazione (Slc) della Cgil di Bergamo, saranno 160 gli uffici postali coinvolti: 32 nel territorio della Filiale 1 (città, Isola bergamasca e pianura) e 128 nella Filiale 2 (valli Brembana e Seriana); complessivamente, saranno 541 giornate di servizio in meno sul territorio.

L’elenco completo

I Comuni interessati sono Albino, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Bergamo, Brembate di Sopra, Calcinate, Calcio, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Fara d’Adda, Gandino, Ghisalba, Grumello del Monte, Mapello, Osio Sopra, Palosco, Ranica, San Gervasio d’Adda, San Paolo d’Argon, Sant’Omobono Terme, Spirano, Sorisole, Sovere, Telgate, Terno d’Isola, Torre Boldone, Treviolo, Villa di Serio.

«È una situazione che conosciamo fin troppo bene – commenta Alessandro Esposito, della Slc Cgil bergamasca –, ogni estate si ripete la stessa dinamica: una riduzione dei servizi, in parte giustificata dal calo dell’utenza, ma che riflette soprattutto una carenza cronica di personale che l’azienda non affronta in modo strutturale. A queste chiusure si sommano quelle dovute ai cantieri del Progetto Polis: ai 33 Comuni coinvolti nella riduzione delle aperture se ne aggiungono un’altra decina dove sono già iniziati o partiranno a breve i lavori per il rinnovamento degli uffici».

Il problema riguarda anche la consegna della corrispondenza, dove le assenze estive vengono coperte solo parzialmente con contratti a termine: «Si creano difficoltà evidenti – prosegue Esposito – i lavoratori meno esperti spesso non conoscono il territorio e questo si ripercuote sulla qualità del servizio e sul carico di lavoro dei colleghi già in organico». Per garantire che l’ufficio postale continui ad essere un presidio pubblico dei territori occorrono, prosegue il sindacato, «assunzioni vere e non soluzioni temporanee».

