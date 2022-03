Colloqui senza uscita e la tragedia aumenta

Sappiamo però anche un’altra cosa: episodi come quello dell’ospedale di Mariupol’ diventeranno presto lo scenario tipico di questa guerra se le occasioni di trattativa continueranno a fallire come ieri ad Antalya. I temi in discussione sono noti, sono sul tavolo da anni. Da parte russa: la neutralità dell’Ucraina, il non ingresso nella Nato, la cessione della Crimea, l’indipendenza del Donbass. Da parte ucraina: garanzie di sicurezza rispetto all’imperialismo russo, ritiro completo e totale, restituzione del Donbass, riparazione dei danni di guerra. Si sa che su alcuni aspetti non c’è possibilità di intesa. Ma il fatto che non si faccia un solo passo avanti, nemmeno per un’umana e ordinata gestione dei corridoi umanitari, dimostra che nessuna delle due parti punta davvero sulla trattativa.