Il lascito di Mani Pulite, quella sete di rivalsa e il populismo giudiziario

«Partito» divenne un nome impronunciabile. Non ci si accorse che in tal modo si scavava la fossa anche alla politica. Il Vaffa di Grillo non è vero che sia figlio di nessuno. È il figlio adulto di quella stagione. Ne segna l’acme e ne rivela al contempo l’inconcludenza, come dimostra il nulla di fatto cui porta l’affossamento della politica. Il cantiere della Seconda Repubblica, mai terminato, chiude i battenti senza aver terminato la costruzione della progettata «democrazia dell’alternanza». Non va preso troppo sul serio il persistente richiamo che destra e sinistra fanno del bipolarismo come la via maestra che porta alla resurrezione della politica italiana. Entrambi, nascondono che stanno saltando le condizioni per il suo rilancio. Centrodestra e centrosinistra sono ormai flatus voci. Sono parole cui non corrisponde alcun contenuto. I due poli si stanno letteralmente sfarinando. D’altro canto, che partner possono essere di «un campo largo della sinistra» i 5 Stelle che schierano insieme un campione del trasformismo come Di Maio, un democristiano con la pochette come Conte, un anti-sistema come Di Battista? Se ne sono accorti anche i vertici del Pd che hanno cominciato a volgere il loro sguardo altrove, senza però saper bene dove fermarlo.