Le sanzioni alla Russia, gli imbarazzi italiani ma il Governo tira dritto

Anche se sull’Ucraina la posizione europea è unanime e compatta, ogni Paese membro ha i suoi problemi interni da risolvere quando si discute di sanzioni alla Russia. Anche perché come è noto, le sanzioni possono colpire non solo chi le riceve ma anche chi le infligge, e noi italiani da questo punto di vista siamo particolarmente esposti con Mosca: dipendiamo da Gazprom per la maggior parte delle nostre forniture di gas e siamo fra i primi tre partner commerciali del regno di Putin con una bilancia permanentemente a nostro favore. Le nostre imprese esportatrici hanno pagato non poco le precedenti sanzioni dovute all’occupazione della Crimea.