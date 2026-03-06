Burger button
Cronaca / Hinterland Venerdì 06 Marzo 2026

A Orio arrivati tre voli da Dubai Tra i passeggeri c’è «BigMama»

IL RIENTRO. La giovane cantante hip-hop è tra le oltre 350 persone atterrate a Bergamo dopo la chiusura degli spazi aerei.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La foto pubblicata dalla cantante BigMama sul suo profilo Instagram
La foto pubblicata dalla cantante BigMama sul suo profilo Instagram

«Sento i missili sulla testa». BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, cantante hip-hop classe 2000, aveva lanciato l’allarme dalle storie del suo profilo Instagram. Era tra i molti italiani rimasti bloccati a Dubai dopo la chiusura degli spazi aerei in seguito all’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. E, sempre tramite i social, giovedì 5 marzo la cantante ha fatto sapere di essere rientrata in Italia: «Siamo a casa», il messaggio che accompagna una foto di gruppo scattata all’aeroporto di Orio al Serio. Si tratta della conclusione di giorni di grande apprensione per Mammone, ma non solo.

Quello su cui viaggiava la cantante 25enne, infatti, è soltanto uno dei tre aeromobili che ieri, partendo alla città emiratina, sono arrivati a Bergamo. Riportando a casa oltre 350 persone, con il coordinamento della Farnesina. I primi due sono atterrati alle 15, trasportando rispettivamente 172 e 10 passeggeri. Sul terzo, invece, transitavano ben 174 persone: è arrivato alle 20,59, dopo uno scalo in Egitto.

E non sarà l’ultimo. Un altro aeromobile, sempre con partenza da Dubai e sempre con destinazione finale Orio al Serio, è arrivato all’1,15. Anche in questo caso, con scalo in Egitto. Mentre un secondo velivolo, il cui orario di arrivo era stato fissato inizialmente alle 3,45, dovrebbe atterrare a Bergamo nel pomeriggio alle 15,20.

C’è anche chi, al contrario, Dubai tenterà di raggiungerla. Destinazione Emirati Arabi Uniti per i due aerei FZ1572 e EK2415. Entrambi erano inizialmente previsti in partenza alle 23 di ieri, ma dal sito dell’aeroporto sono dati in ritardo: dovrebbero decollare alle 17 di oggi. Al di là dei tecnicismi, resta da capire per quanto tempo ancora i voli rimarranno a singhiozzo, vista la situazione sempre tesa in Medio Oriente per il conflitto in corso.

