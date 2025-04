Arrestato all’aeroporto di Orio: a casa aveva droga e un ordigno esplosivo

Estorsioni, droga e un ordigno artigianale

Intimidazioni e minacce anche dall’estero

Nonostante non avesse una residenza fissa e fosse spesso fuori dall’Italia, l’uomo avrebbe continuato a intimidire la vittima con richieste di denaro. In un episodio risalente a un anno fa, avrebbe incaricato un conoscente di riscuotere con la forza una somma da una persona già minacciata in passato. Il tentativo fu bloccato dagli agenti in flagranza di reato.