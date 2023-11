Bagnatica piange Giuditta Carminati, investita da un furgone a Brusaporto

È morta sul colpo per le ferite riportate nell’impatto violento: un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 5 novembre a Brusaporto, lungo viale Lombardia. La vittima si chiamava Giuditta Carminati, aveva 84 anni e viveva nella vicina Bagnatica. L’anziana stava pedalando in sella della sua bici: era stata al cimitero e stava ritornando a casa. Un tragitto a lei noto, percorso spesso, ma che purtroppo questa volta l’ha tradita.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 15,30. Stando alla prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale, sembra che l’anziana, dopo aver percorso la laterale via Ca’, stesse attraversando l’incrocio con viale Lombardia. In quel momento stava passando un furgone il cui conducente, un uomo di 49 anni di Brusaporto, non è riuscito a frenare in tempo e l’ha travolta. Il conducente si sarebbe trovato davanti la signora, poi il terribile impatto: Giuditta Carminati è finita sul parabrezza del furgone ed è poi stata sbalzata a terra, a distanza di 15 metri dal punto dell’urto. La donna ha riportato lesioni gravissime ed è spirata poco dopo sull’asfalto.

La bici dell’anziana Il furgone

Immediato l’allarme al 112 da parte del conducente del furgone, illeso ma sotto choc. «Mio fratello è stato abbagliato dal sole e non ha visto la signora in bicicletta, è finita sul parabrezza e l’ha trascinata per quindici metri. Lui stava ritornando a casa dalla moglie che lo stava aspettando, le stava portando i cavi elettrici per fare ripartire l’auto che si era fermata. Purtroppo sembra incredibile quello che è successo, lui è sconvolto», testimonia il fratello del conducente del furgone. La salma della donna è stata portata alla casa del commiato «La pace» di San Paolo d’Argon, in attesa che venga fissata la data del funerale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce verde di Brusaporto e due automediche da Bergamo. La polizia stradale di Treviglio ha effettuato i rilievi per chiarire le cause e la dinamica dell’investimento.

La bici rimasta sull’asfalto: sullo sfondo la polizia stradale intervenuta per i rilievi e il furgone dei servizi funebri arrivato in viale Lombardia per il recupero della salma Presente sul luogo della tragedia il sindaco di Brusaporto, Roberto Rossi. Mentre gli agenti stavano completando i rilievi dell’incidente, un nipote della donna, Giovanni, non ancora informato dell’accaduto, ha attraversato casualmente l’incrocio, facendo così la tragica scoperta. «Sembra incredibile – dichiara il famigliare della signora deceduta –, devo informare mio moglie Elena, che si prendeva cura di lei. Di sicuro mia zia passava di qui perché era stata al cimitero, alcuni anni fa era rimasta vedova (il marito si chiamava Ernesto, ndr). Ha sempre fatto la casalinga, si occupava della cura della casa e della famiglia. Non faceva parte di alcuna associazione o gruppo locale». Giuditta Carminati era nata il 28 agosto del 1939. Era vedova e non aveva figli. Viveva in via Portico a Bagnatica, paese di cui era nativa.