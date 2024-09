Cantiere per l’E-Brt, dal 9 settembre lavori a Lallio: nessuna chiusura, solo una deviazione

Proseguono i lavori per l’E-Brt, il bus elettrico che collegherà Bergamo a Dalmine e Verdellino. A partire da lunedì 9 settembre, il cantiere sulla via per Grumello - Sp ex Ss 525 - interesserà il comune di Lallio, nel tratto compreso tra l’Hotel Donizetti (rotonda su via Aldo Moro) e l’accesso del negozio “Baby Bazar”: verrà istituita una deviazione provvisoria della carreggiata di 350 metri, così da mantenere il doppio senso di marcia ed evitare l’istituzione del senso unico alternato, minimizzando i disagi.