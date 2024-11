Donna attraversa la strada, 55enne investita a Torre Boldone

Grave investimento a Torre Boldone: una donna è stata urtata da un furgone in via Giosuè Carducci. Secondo la prima ricostruzione la signora investita è una donna di origini boliviane che stava attraversando la strada, nei pressi delle strisce pedonali.

La donna è stata urtata da un furgone in manovra, un corriere che stava parcheggiando per consegnare del materiale in un negozio di articoli per motociclette. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Dalle prime informazioni l’investimento le avrebbe causato traumi al torace, al bacino e agli arti inferiori: è stata trasportata all’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII in codice rosso.