L’incidente in A1, dolore a Petosino per Lionella Bonzi. «Insegnante carismatica e generosa»

Nell’estrema tragedia c’è un soffio di speranza, a cui la famiglia si sta aggrappando con tutta la sua forza in queste ore: la figlia di 32 anni non sarebbe in pericolo di vita e la polizia stradale, nella giornata di ieri, l’ha trovata vigile e reattiva. Ma la grande drammaticità rimane perché mercoledì pomeriggio la madre Lionella Bonzi, cinquantanovenne di Petosino (frazione di Sorisole), è morta sul colpo in un incidente lungo l’autostrada A1 al bivio con la Panoramica e l’uscita di Barberino del Mugello (Firenze).