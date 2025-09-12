«Martinella, il verde continuo torna tra 10-15 giorni»

L’incontro di presentazione dei risultati della sperimentazione condotta da Provincia e Comune di Bergamo sul verde continuo all’incrocio con la provinciale 35 e via Correnti ha chiarito i dati del test e i dubbi dei residenti, in particolare sulla sicurezza, anche del sottopasso ciclopedonale. A introdurre la serata - a cui erano presenti i consiglieri regionali Michele Schiavi (FdI), Davide Casati e Jacopo Scandella (Pd), la consigliera provinciale Giorgia Gandossi e il presidente della Comunità Montana della Val Seriana, Giampiero Calegari e il dirigente del settore Mobilità del Comune di Bergamo, Silvano Armellini - è stata la sindaca di Torre Boldone, Simonetta Farnedi, che ha ribadito come «solo con la condivisione e la collaborazione si può risolvere la problematica della Martinella».