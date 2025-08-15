Orio, arriva un hotel di nove piani: completata la ciclabile per lo scalo

Il percorso ciclopedonale che porta all’aeroporto in sicurezza è già stato realizzato lungo la via Portico. Il prossimo passo è l’apertura del cantiere per il nuovo albergo, edificio a nove piani (più uno interrato) che sarà gestito da una catena internazionale, a pochi passi dall’aeroporto di Orio al Serio. La cantierizzazione è prevista entro la fine dell’anno, la struttura sarà pronta entro la fine del 2027. Ma il nome dell’insegna, è ancora «top secret».

L’edificio sarà realizzato ex novo sempre in via Portico nell’area adiacente all’ex Centro servizi, sulle ceneri di un vecchio capannone che è già stato demolito, dove un tempo c’era una vetreria. «In realtà il Pgt prevedeva la destinazione ricettiva di quest’area, quindi non è stata necessaria nessuna variante – spiega Marco Birolini, titolare dell’omonima società bergamasca che ha promosso l’intervento -. Abbiamo ottenuto i permessi di costruire lo scorso maggio, insieme a tutte le autorizzazioni, a partire da Enac, che ha valutato l’altezza dell’edificio. Nelle scorse settimane abbiamo provveduto a demolire il vecchio capannone che versava in condizioni fatiscenti e consegneremo l’area, pronta per essere edificata, ad un fondo internazionale che realizzerà poi l’edificio e che lo gestirà attraverso un marchio internazionale sul quale c’è ancora riservatezza. Gran parte degli standard però, sono già stati completati e consegnati al Comune di Orio. Ci tengo a ringraziare i tecnici comunali con i quali abbiamo lavorato per questo importante progetto».

Il nuovo parcheggio

Insieme all’hotel, l’operatore realizzerà un parcheggio ad uso pubblico di circa 80 posti davanti all’edificio (il costo è di 420mila euro), mentre, si diceva, la pista ciclopedonale lunga 800 metri (uno standard da 361mila euro) è collaudata e percorribile. «È uno degli standard a cui l’amministrazione comunale teneva di più, perché il tracciato verso il sottopasso dell’Oriocenter è stato messo in sicurezza – sottolinea Marco Birolini -. Il percorso inizia dove ci sarà l’ingresso dell’hotel, si sviluppa lungo la via Portico e supera anche un punto particolarmente delicato, dove prima non c’era neanche il marciapiede, sotto il sovrappasso della strada provinciale. Il percorso costeggia l’area del distributore di benzina e, con un nuovo attraversamento pedonale, si raccorda al marciapiede esistente che è stato ampliato, diventando una pista ciclopedonale fino all’ingresso del sottopasso che porta in aeroporto». Il piano urbanistico ha previsto un versamento in oneri per oltre un milione e mezzo di euro ma, ci tiene a dire Birolini, «c’era un vecchio credito del precedente proprietario di oltre un milione di euro che il Comune ci ha riconosciuto una volta che siamo subentrati nella convenzione, abbiamo quindi versato la differenza di 417mila euro. Oltre agli oneri generati dal nuovo edificato, alla pista ciclabile e al parcheggio che sarà realizzato dopo la costruzione dell’albergo, abbiamo versato 50mila euro che il Comune ha già utilizzato per il nuovo arredo del centro civico del parco di largo XXV Aprile».