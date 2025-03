Orio, causa incidente e si dà alla fuga. Giovane ferito, si cerca il pirata

Stava percorrendo al volante della sua Volkswagen Golf l’Asse interurbano da Bergamo verso Seriate quando un’altra auto ha urtato la sua, facendolo sbandare. L’automobilista – 22 anni, di Chiuduno – ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il conducente dell’auto che ha causato il sinistro si è dato alla fuga ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine in tutta la provincia di Bergamo e anche oltre.

La dinamica dell’incidente

Secondo alcuni testimoni la vettura che si è allontanata sarebbe una Renault, pare intestata a un uomo residente nel Lodigiano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17, in un orario in cui l’ex statale 671, appunto l’Asse interurbano, era particolarmente trafficata. La Golf del ventiduenne viaggiava verso Seriate quando, nei pressi dell’aeroclub Taramelli, è stata urtata dall’auto che si è poi allontanata.

La Golf ha carambolato e si è fermata al centro della carreggiata – il tratto è a doppia corsia per senso di marcia – con diversi danni. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente e ha urtato l’auto bloccata al centro della strada, proprio a cavallo delle due corsie in direzione di Seriate, con al volante il giovane rimasto ferito.