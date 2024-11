Paladina, barista picchiato da un gruppo di ragazzini

Sarebbero tutti minorenni i responsabili della violenta aggressione, avvenuta nella notte di venerdì a Paladina. I componenti del gruppetto, composto da quattro o cinque ragazzini, avrebbero un’età media di 16 anni.

Per motivi ancora da accertare – sull’attività necessaria per chiarire i fatti il riserbo è massimo – intorno a mezzanotte hanno aggredito il titolare del bar Alex, in piazza Italia. L’uomo ha riportato traumi in diverse parti del corpo.

Al momento non è dato sapere se il sistema di videosorveglianza abbia ripreso i responsabili, magari mentre si allontanavano. Le immagini sono infatti al vaglio delle forze dell’ordine. L’attenzione pare sia puntata su alcuni r agazzini che vivono in paese, e che non si esclude possano essere gli stessi minorenni che avrebbero avuto atteggiamenti violenti anche nei confronti di alcuni coetanei, in un paese vicino.

La dinamica dell’aggressione

Al momento, comunque, l’unica certezza è che il titolare del bar Alex è stato aggredito nella notte del 15 novembre. È l’ora di chiusura del locale quando avviene tutto. In quel momento si avvicina il gruppetto di ragazzini. Poi inizia la violenta aggressione. Calci, pugni e l’uomo viene colpito persino con una bottigliata in testa. I giovani si dileguano. Mentre lui finisce in ospedale per essere visitato e curato. In breve tempo torna a casa, ma con diverse lesioni causate dalla violenta aggressione.