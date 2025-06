Seriate, minorenne preso a schiaffi e derubato del cellulare

Un ragazzino minorenne è stato derubato del cellulare e, nel tentativo di riprenderlo, è stato preso a schiaffi da due individui che lo avevano avvicinato. È quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì 26 giugno a Seriate , in zona Pastrengo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvertiti da alcuni presenti. Il ragazzino è stato poi invitato dai militari dell’Arma a presentarsi in caserma con i genitori per sporgere denuncia dell’accaduto.

Lo sfogo sui social

La madre ha affidato ai social il suo sfogo in merito all’episodio, in un post che è stato poi cancellato: «Tre individui – aveva scritto – con un vecchio Mercedes hanno rapinato e in due picchiato mio figlio minorenne dell’iPhone, e minacciato di morte con un paletto rosso per avere i codici (del telefonino, ndr)».