Travolge cinque moto nel Bresciano, arrestato automobilista 27enne. Grave un uomo di Seriate

Incidente nel Bresciano sulla strada statale 45 bis Gardesana domenica 30 marzo, dopo le 8: è la strada che collega la città di Brescia al lago di Garda. Un’auto ha investito cinque motociclisti, in una curva dopo una galleria a Prevalle.

L’automobilista di 27 anni

Alla guida della macchina un giovane di 27 anni di Desenzano che è stato arrestato dagli agenti della Polizia stradale di Salò, perché ubriaco alla guida. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest: il valore era più del doppio di quanto consentito e ora il 27enne è agli arresti domiciliari in attesa della convalida del gip.

Strada chiusa

Le moto coinvolte nell’incidente stradale facevano parte di un gruppo di nove mezzi che l’auto ha impattato all’altezza di una curva. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore per permettere i soccorsi e la bonifica della carreggiata.