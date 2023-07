Ucciso durante la lite dal fratello: l’autopsia durata due ore

Nulla trapela dalla Procura di Bergamo sui risultati dell’esame: l’autopsia è durata due ore e bisognerà attendere due mesi per avere la relazione completa. Intanto tra i residenti di Mozzo c’è sconcerto per quanto accaduto e partecipazione al dramma anche se i due fratelli non erano molto conosciuti tra la comunità locale. «Credo di aver visto i due fratelli un paio di volte in paese» dice il sindaco di Mozzo Gianluigi Ubiali, che aggiunge: «Né l’uno né l’altro hanno mai tenuto comportamenti violenti. Non c’erano segnalazioni su di loro presso i nostri servizi sociali. Io stesso ho impiegato del tempo per riconoscerli».