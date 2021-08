Covid e quarantena, rischio taglio in busta paga per 20 mila lavoratori

La doccia fredda è arrivata nei giorni scorsi, con una nota dell’Inps: «Il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena e pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso».

Tradotto: per chi è impossibilitato a recarsi al lavoro perché in isolamento fiduciario – cioè chi è in quarantena non perché positivo, ma perché contatto stretto di un positivo – l’Inps non riconoscerà alle aziende, e di riflesso ai lavoratori, l’indennità che equiparava queste assenze ai periodi di malattia. Di più: il taglio è retroattivo per tutto il 2021. In sostanza, c’è il rischio di una sforbiciata in busta paga – alcune centinaia di euro, fino a 600-700 euro per 10 giorni di assenza – per chi incappa (o è incappato, e in questo caso le aziende hanno anticipato le somme) nella quarantena. L’isolamento fiduciario dei contatti stretti dura ora 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale o 10 giorni per chi non ha terminato (o iniziato) l’immunizzazione: periodi in cui non si può uscire di casa, dunque non si può lavorare (salvo smart working).