Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Bergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta

CALCIO. Si gioca la terza giornata di fase campionato della Champions League, fischio d’inizio alle 21.

Redazione Web
Redazione Web
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

I primi tifosi dello Slavia Praga arrivati a Bergamo nella mattinata di mercoledì 22 ottobre per assistere alla partita di Champions League contro l’Atalanta
Bergamo

Qualcuno è arrivato già ieri, il clou è atteso per oggi, 22 ottobre. Saranno oltre mille i tifosi dello Slavia Praga a Bergamo per la partita di Champions: fino alla serata di martedì 2 si contavano 1.074 biglietti venduti per il settore ospiti (su un totale di 1.300 posti disponibili), ma erano in corso di distribuzione da parte della società ceca ancora alcuni tagliandi. Rafforzate come di consueto le misure di sicurezza, a partire dall’ordinanza anti-alcol firmata dal Comune di Bergamo e in vigore dalle 9 e sino alle ore 6 di giovedì 23.

I «consigli» dello Slavia Praga

Per i supporter dello Slavia Praga il «meeting point» è come sempre in piazzale Alpini, dove dal tardo pomeriggio partiranno i bus navetta verso lo stadio. In un messaggio ai propri sostenitori, il club ceco ha chiesto di «fare il tifo, ma salvare la faccia: noi tutti sosteniamo lo Slavia e, al contrario, non sosteniamo alcuna espressione di odio o xenofobia». Tra i «consigli», anche quello di «evitare (per possibili contatti con gli atalantini, ndr) i quartieri di Redona, Monterosso, Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina», oltre al «Baretto».

La partita

A Bergamo va in scena la terza giornata della fase campionato di Champions League, con l’Atalanta a caccia dei tre punti per stabilizzare la sua posizione in classifica dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Paris Saint-German e la bella vittoria, in rimonta, in casa contro il Bruges. Lo Slavia Praga è invece reduce dal pareggio all’esordio con il Bodo Glimt e la sconfitta casalinga con l’Inter.

