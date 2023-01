Divorzio tra BB14 e Blu Orobica, «Ferretti Casa» nuovo sponsor

A causarne la definitiva interruzione del rapporto tra i due sodalizi è stata - si legge nel comunicato della BB14 - «la diversa visione tecnica relativa alla gestione dei giocatori under sommata ad altre questioni inerenti il percorso sportivo da seguire». E ancora: sii precisa che dal primo gennaio 2023 la gestione amministrativa economica e sportiva della serie B sarà ad esclusivo appannaggio di BB14 mentre per il settore giovanile rimarrà in essere il rapporto da società satellite con Blu Orobica».



Quello che sembrava un costruttivo connubio destinato a durare nel tempo tra Vincenzo Galluzzo, presidente della BB14, e Paolo Andreini, numero uno della Blu Orobica, non ha avuto seguito. Intanto la dirigenza della BB14 è alla ricerca di rinforzi nell’intento di mantenere la cadetteria al termine della corrente stagione.