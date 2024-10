L’arte di Caglioni e l’Atalanta, la maglietta per solidarietà

Visto dagli occhi di chi le vuole bene, un gol dell’Atalanta è sempre un capolavoro, comunque sia fatto. Nella storia che stiamo per raccontare, l’Atalanta è diventata un capolavoro non in senso calcistico, ma in senso pienamente artistico. Con una firma che a Bergamo rappresenta tanto: Stefano Caglioni. Arte, passione nerazzurra e solidarietà.

L’idea

L’operazione è merito di un’associazione costituita nel 1998 da Stefano Masseretti, bergamasco, da sempre impegnato nel campo della cooperazione e della solidarietà. «Nel 1998 - spiega - mi sono laureato in Scienze politiche con una tesi sull’assistenza dei minori, in Brasile. Da lì sono partiti progetti di solidarietà e cooperazione, anche attraverso l’associazione Etica, che amministro. Ora ci dividiamo tra Brasile e Italia, perché anche qui ci sono tante necessità cui far fronte».

Aiutiamo le famiglie con la raccolta dell’acqua piovana. In cambio chiediamo soltanto che i loro figli siano iscritti alla scuola dell’obbligo. Etica, attraverso il proprio sito - https://www.eticaets.it/ - divulga le proprie attività. «In Brasile - dice Masseretti - aiutiamo le famiglie con la raccolta dell’acqua piovana, nella zona aridissima di Fortaleza. Con 500 euro possiamo fornire una cisterna da 10mila litri, con 700 euro una cisterna da 16mila litri. In cambio alle famiglie - in tutto abbiamo fornito negli anni 513 cisterne - chiediamo soltanto che i loro figli siano iscritti alla scuola dell’obbligo, fino ai 15 anni. In più, aiutiamo i bambini affetti da malformazioni cranio-facciali: col nostro aiuto 120 bambini hanno avuto accesso agli interventi chirurgici di cui hanno bisogno, poi un’associazione brasiliana garantisce loro l’assistenza medica e sanitaria gratuita fino ai 18 anni».

L’attività in Italia

Poi c’è l’Italia. Anche qui Etica è attiva sul fronte dell’aiuto allo studio. «Grazie alle nostre iniziative - dice Masseretti - raccogliamo fondi che poi destiniamo a borse di studio da 250 euro l’una, che vanno dalla retta dell’asilo fino ai libri universitari. Nel corso del 2024 ne abbiamo assegnate una decina, le stiamo consegnando giusto in questi giorni. Tutto è documentato attraverso la nostra pagina Facebook».

Stefano Caglioni

La maglietta costa soltanto 16 euro e si può acquistare al negozio Clelia Abbigliamento di via Donizetti 6, a Osio Sopra Poi c’è l’aspetto che riguarda Stefano Caglioni, artista notissimo in Bergamasca - e non solo - che l’associazione ha deciso di aiutare. «Siamo suoi amici da sempre - dice Stefano Masseretti - e da qualche anno si è reso necessario proteggere le sue opere da chi tentava qualche furbizia di troppo approfittando della buonafede di Stefano. Dunque ora è nostra cura fotografare ogni sua opera che poi viene messa in vendita per aiutare Stefano da un lato e per intervenire su tre fronti dall’altro: le donne vittime di violenza, gli homeless e le borse di studio che assegniamo per contrastare l’evasione scolastica».

La maglietta Su questo fronte l’ultima idea dell’associazione è l a maglietta che riproduce un’opera di Caglioni che rivisita il logo ufficiale dell’Atalanta. «Il quadro è del 2023, inizialmente ne abbiamo fatte 100 stampe, di recente abbiamo aggiunto l’idea della maglietta, che sta particolarmente piacendo».