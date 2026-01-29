Paola Magoni non sarà tedofora. Il Comune di Bergamo: «Non abbiamo lista e tratte, non dipendono da noi i tragitti assegnati»

«Abbiamo appreso questa mattina (29 gennaio, ndr) dagli organi di stampa che la campionessa Paola Magoni ha rinunciato al ruolo di tedofora nella nostra città, considerando inadeguato il tratto di strada a lei assegnato. La campionessa attribuisce purtroppo anche al Comune di Bergamo, oltre che alla Fondazione Milano-Cortina, la responsabilità di questa scelta essendole stato riferito così dall’organizzazione del passaggio della Fiaccola, come lei dichiara» Lo scrive il Comune di Bergamo.

«Non abbiamo la lista dei tedofori nè le tratte assegnate»

«È d’obbligo comunicare che il Comune di Bergamo non conosce la lista dei tedofori, di cui oggi abbiamo sollecitato l’invio essendo oramai a quattro giorni dall’evento, non conosce i criteri con cui sono stati scelti, non conosce i tragitti loro assegnati».

Marcella Messina

(Foto di Gian Vittorio Frau) «Comprendendo il disappunto di una campionessa come Paola Magoni, siamo quindi estremamente dispiaciuti che su questo specifico aspetto riguardante l’organizzazione dell’evento, a cui teniamo molto e che ci ha visto collaborare da mesi su ogni altra attività richiesta, vengano comunicati un ruolo e una responsabilità del Comune mai attribuiti» spiega Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo.